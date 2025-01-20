Пешеходную экскурсию «Сургутский кремль» планируют возобновить в мае

Горожане обратили внимание, что разрекламированный администрацией исторический маршрут «Сургутский кремль» пропал. В Сургутском краеведческом музее корреспонденту siapress.ru пояснили, что экскурсия проводится с мая по октябрь, а в зимний период приостанавливается.

Напоминаем, что в рамках маршрута участников знакомят с историей «Дома Г.С. Клепикова», рассказывают о названиях улиц старого города и ведут к точке зарождения Сургута. Именно здесь, осенью 1594 года, на правом берегу Оби, был основан город.

Больше об экскурсии − в нашем материале.