Сургут расширяет авиасообщение с восемью городами

Жители Сургута получили больше доступных перелетов. Восемь субсидируемых авиарейсов свяжут город с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами. Об этом сообщили URA.RU в аэропорту Сургута.

Направления субсидируемых рейсов:

Барнаул – Сургут

Бугульма – Сургут

Горно-Алтайск – Сургут

Красноярск – Сургут

Пермь – Сургут

Сургут – Тобольск

Сургут – Челябинск

Чебоксары – Сургут

Субсидии на маршруты выделяются из бюджета ХМАО и регионов назначения, что позволит снизить стоимость билетов. Полеты будут выполняться дважды в неделю, а рейсы запланированы на два периода: с января до начала летнего сезона отпусков и с сентября до конца 2025 года.