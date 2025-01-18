Из-за ремонта теплосетей в Сургуте на один день снизят подачу тепла

В Сургуте 20 января с 10:00 до 19:00 ограничат подачу тепла в нескольких домах на улице Крылова. Это необходимо для устранения повреждения на тепломагистрали, сообщили в СГЭС.

«Работы по поиску дефекта завершены, теплоэнергетики СГЭС готовят доступ к поврежденному участку теплосети перед предстоящим ремонтом. Аварийно-восстановительные работы приостановлены из-за низкой температуры воздуха и будут продолжены в понедельник 20 января», – прокомментировал заместитель главного инженера СГЭС по теплоснабжению Олег Кузнецов.

Сейчас подача горячей воды и теплоснабжение в западном жилом районе Сургута остаются без изменений — теплосистему удалось перенаправить, и она продолжает работать в штатном режиме.