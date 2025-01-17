Кардиоцентр Сургута стал лидером из 38 клиник России по числу операций на сердце

Окружной кардиологический диспансер стал лидером в общероссийском рейтинге медучреждений, выполняющих в год от 399 до 999 операций при нарушениях ритма сердца. Так, в 2023 году в центре прооперировали 954 пациента, говорится на сайте Кардиоцентра.

«Нарушение ритма сердца ‒ вызов тысячелетия. Это заболевание опасно тем, что оно может стать причиной кардиоэмболического инсульта, привести к тяжелой сердечной недостаточности, внезапной сердечной смерти, которая возникает вследствие именно фатальных нарушений ритма сердца. У пожилых людей в силу возрастных изменений развивается синдром слабости синусового узла, то есть сердце уже не может генерировать импульс, который его заводит. Оптимальным выходом в данном случае является своевременная имплантация кардиостимулятора», ‒ сообщила главный врач Кардиодиспансера, главный кардиолог Югры, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

В 2024 году сердечно-сосудистые хирурги Кардиоцентра выполнили 993 операции пациентам с нарушениями сердечного ритма, а также имплантировали 516 устройств для лечения аритмии.