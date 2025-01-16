16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  102,8078   EUR  106,0971  

Новости

Больше новостей
Запрет продажи фастфуда детям и подросткам:
Комментировать
0
Отказ от ЕГЭ - это:
Комментировать
0
Аренда квартир в России дорожает. Вас это радует?
Комментировать
0
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Больше опросов

​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 18-19 января? // АФИША
Фото: Сургутский художественный музей / vk.com

18 января

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 12:00.

На литературной субботе сургутяне обсудят не только рассказы А.П. Чехова «Хамелеон» и «Пересолил», но и их экранизации. Также в игре «Проверяя факты» посетителям библиотеки нужно будет определить правдивость тех или иных утверждений из мира литературы

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Экскурсия и мастер-класс по выставке Натальи Усовой

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жители Сургута могут посетить увлекательную экскурсию по персональной выставке художницы Натальи Усовой. Также она проведет мастер-класс по рисованию птиц.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детям до четырех лет ‒ 50 рублей, детям от семи до 18 лет ‒ 100 рублей, взрослым ‒ 200 рублей. 0+

Электронная симфония

Место проведения: Театр СурГУ, проспект Ленина, 1. Время: 18:00.

Впервые на одной сцене выступят диджей и продюсер электронной танцевальной музыки Александр Комаров и музыканты симфонического оркестра. Они представят зрителям шоу, где каждая нота оркестра и каждый бит электронной музыки станут одним целым ‒ так и рождается электронная симфония. Сургутяне услышат каверы на саундтреки к знаменитым фильмам («Король Лев», «Алладин» и другие), необычные аранжировки на шедевры классической музыки таких композиторов, как Шопен и Моцарт, а также авторские произведения.

Телефон для справок: 76-28-52. Цена билета: от 1 600 рублей. 0+

Рэп баттл в Невесомости

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В Невесомости состоится третий рэп баттл. В первой схватке сойдутся ДЖЕКИЛЛ и ХАЙД ‒ полный состав музыкального коллектива «Джекилл и Хайд». Вторая пара оппонентов ‒ Егор Баюк и Дмитрий Беловидов.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 250 рублей, на входе ‒ 400 рублей. 16+

19 января

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 10:00-18:00.

В Сургуте продолжает действовать выставка бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритт, который является одним из самых загадочных талантов XX века. Все желающие могут полюбоваться 50 шедеврами этого автора.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: детям от шести до 14 лет, пенсионерам ‒ 250 рублей, взрослым ‒ 350 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Арт-занятие «Любопытная белочка»

Место проведения: Галерея современного искусства «СТЕРХ», улица Магистральная, 34/1. Время: 11:00 и 15:00.

Дети и их родители могут посетить арт-занятие в технике шерстяная акварель. Это современный вид декоративно-прикладного искусства: «рисование» с помощью шерстяных волокон разнообразных цветов и оттенков. С собой на занятие нужно взять рамку для фотографий А4 со стеклом.

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экскурсия и мастер-класс по выставке «Цветы в декабре»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на экскурсию по выставке «Цветы в декабре», а также на мастер-класс по рисованию в технике «ботанический скетчинг».

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей, семейный ‒ 525 рублей. 0+


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:47, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сегодня наш коллега и старый друг редакции Эдуард Иваницкий отмечает, трудно представить, 60 лет! 738
  2. ​В России ветеранам ВОВ к 80-летию Победы выплатят 80 тысяч рублей 496
  3. ​Казань может 468
  4. В Сургуте появится свой Бэнкси? 394
  5. ​Госдума: мазутное пятно идет в сторону от Адлера и Сочи 393
  6. ​В Нижневартовске в ДТП со скорой помощью пострадали три человека 380
  7. ​Путин назвал претендентов на звание «Город трудовой доблести» 344
  8. ​В ХМАО столкнулись легковой автомобиль и «КАМАЗ» 329
  9. ​В России осталось семь тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны 313
  10. ​Будущее вейпов в России оказалось под вопросом 313
  1. ​В «Газпроме» готовятся к массовому сокращению сотрудников 2864
  2. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 2792
  3. ​В Югре ввели новые тарифы на электроэнергию с учетом объема потребления 2037
  4. ​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1752
  5. Два третьеклассника провалились под лед в Сургуте 1751
  6. ​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1661
  7. ​Россиянам рассказали, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей 1592
  8. ​Самолет Utair вернулся в Москву из-за утечки гидравлической жидкости 1565
  9. Сургут накрыла сильная метель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1557
  10. ​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма 1500
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82715
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11434
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 9694
  4. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 7449
  5. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 7230
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6982
  7. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6346
  8. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5480
  9. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5333
  10. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 4579

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика