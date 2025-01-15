Хирурги Сургута спасли лицо пациентке со сгнившей губой

Хирурги Сургутской ОКБ не только успешно провели операцию на инфицированной верхней губе пациентки, но и смогли сохранить ее эстетический вид. Женщина обратилась за помощью с обширной травмой, что требовало срочного и деликатного вмешательства.

«Первоначальной задачей было купирование гнойного процесса, что включало антибактериальную терапию и обработку раневой поверхности», − рассказал челюстно-лицевой хирург Марк Манойло.

Когда инфекция была устранена, врачи приступили к реконструкции губы. Они выровняли края раны, вернули мышце ее природные функции и аккуратно восстановили красную кайму.

«Эстетическая реконструкция заключалась в создании границы красной каймы, восстановлении лука Купидона и предотвращении смещения фильтрума», − рассказали в пресс-службе медучреждения.

Пациентка осталась довольна результатом.