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​Сургутские хирурги восстановили губу и вернули улыбку пациентке

Хирурги Сургута спасли лицо пациентке со сгнившей губой

​Сургутские хирурги восстановили губу и вернули улыбку пациентке
Фото: Сургутская окружная клиническая больница

Хирурги Сургутской ОКБ не только успешно провели операцию на инфицированной верхней губе пациентки, но и смогли сохранить ее эстетический вид. Женщина обратилась за помощью с обширной травмой, что требовало срочного и деликатного вмешательства.

«Первоначальной задачей было купирование гнойного процесса, что включало антибактериальную терапию и обработку раневой поверхности», − рассказал челюстно-лицевой хирург Марк Манойло.

Когда инфекция была устранена, врачи приступили к реконструкции губы. Они выровняли края раны, вернули мышце ее природные функции и аккуратно восстановили красную кайму.

«Эстетическая реконструкция заключалась в создании границы красной каймы, восстановлении лука Купидона и предотвращении смещения фильтрума», − рассказали в пресс-службе медучреждения.

Пациентка осталась довольна результатом.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 335, комментариев: 0
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      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#356 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
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  }
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