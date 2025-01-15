За 2024 год в Сургутском районе пять несовершеннолетних девушек вступили в брак. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела ЗАГС администрации района Юлия Фролова, передает «Вестник Сургутского района».

Отметим, что за указанный период ни один несовершеннолетний парень не женился.

«До 18 лет в брак вступили пять девушек. До 18 лет мужчины в брак не вступали», – сказала Фролова.

Всего за 2024 год в Сургутском районе зарегистрировали 751 брак. 392 пары вступили в семейную жизнь впервые.