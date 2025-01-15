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Сургутянам напомнили о безопасности на льду после трагедии в речпорту

Жителям Сургута напомнили о рисках нахождения на льду

Сургутянам напомнили о безопасности на льду после трагедии в речпорту
Фото: СургутИнформ-ТВ

В понедельник, 13 января, в речпорту Сургута произошла трагедия. Два школьника захотели покататься на льдине и оказались под водой, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Одного мальчика удалось вытащить из воды и передать медикам скорой помощи. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас ребенок госпитализирован в педиатрическое отделение с целью динамического наблюдения и проходит дополнительные обследования. Ребенок испытал сильный стресс, с ним будет работать психолог», − рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

К сожалению, второй ребенок ушел под воду прямо на глазах у спасателей.

«Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», − сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В настоящий момент утонувшего ребенка продолжают искать. На месте работают водолазы и два судна на воздушной подушке. Помимо этого, спасатели начали использовать беспилотники для обследования территории, сообщил «Вестнику Сургутского района» руководитель Сургутского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО Роман Хрущев.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает о соблюдении основных мер безопасности в целях недопущения несчастных случаев:

– Обеспечьте контроль за местонахождением и времяпровождением детей;

– Не допускайте нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых;

– Держитесь подальше от открытых участков воды;

– Не выходите на лед без крайней необходимости и в темное время суток;

– Не скатывайтесь с берегов на лед на санках и тюбингах;

– Не проверяйте прочность льда ударом ноги;

– При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами или проложенными тропами;

– Во время рыбной ловли не пробивайте много лунок на ограниченной площади.

Помните, что минимальная безопасная толщина льда для одного человека составляет семь сантиметров, для группы людей – 15 см.

Если вы стали свидетелем происшествия или заметили на льду ребенка, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

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Сегодня в 11:51, просмотров: 432, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:57
Как обычно ГО и ЧС ГА только предупреждает граждан об опасности водоемов и зимой, и летом. А опасности там на каждом шагу. То крутой берег и через несколько шагов глубина аж 10 метров, то сильные течения, то водовороты, которые затягивают купальщика, то ли под баржу, то ли уносят его на десятки и сотни км вниз по течению Оби. А зимой незамерзающие участки, полыньи из-за сильного течения и тёплых вод ГРЭС, как в районе речпорта. Из вышеобозначенного предупреждений ГО и ЧС следует, что граждане должны теперь ходить с линейкой и измерять толщину льда? А как же дети? Их тоже обязать измерять линейкой толщину льда? Мне кажется, структура, которая находится в составе городской администрации должна не только предупреждать людей о метеорологических условиях по СМС, включать для проверки сирены и так далее по списку их нынешней деятельности, но и заниматься реально береговой полосой реки Обь, ее притоков и всех водоемов в черте города для обеспечения безопасности граждан и прежде всего детей. Конечно на каждом км, каждом метре водоемов полицейского, сотрудника ГО и ЧС и ГИМС не поставишь, чтобы они предупреждали граждан об опасности: «Ты туда не ходи, там лёд тонкий, провалишься и тебя затянет и унесёт течением». Да это и не требуется. Так РЖД не ставит своих охранников вдоль полотна железной дороги в городах и вне городов. Они тупо ставят для безопасности в городах аж два забора. Один забор для шумопоглощения, а второй- легкий эстетичный штампованный высокий забор против выхода граждан на жд пути. И все. В Сургуте любят сайдинг, поэтому нет ничего проще в местах вероятного выхода граждан и детей к реке для купания или на тонкий лёд, смонтировать красивый сайдинговый многокилометровый забор, препятствующий доступу детей к воде и на опасный лёд коварной зимней Оби. И на этом заборе можно прописать крупными буквами вышеперечисленные предупреждения ГОи ЧС ГА, ГИМС и Роспотребнадзора.

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