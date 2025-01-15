Жителям Сургута напомнили о рисках нахождения на льду

В понедельник, 13 января, в речпорту Сургута произошла трагедия. Два школьника захотели покататься на льдине и оказались под водой, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Одного мальчика удалось вытащить из воды и передать медикам скорой помощи. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас ребенок госпитализирован в педиатрическое отделение с целью динамического наблюдения и проходит дополнительные обследования. Ребенок испытал сильный стресс, с ним будет работать психолог», − рассказала президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

К сожалению, второй ребенок ушел под воду прямо на глазах у спасателей.

«Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», − сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

В настоящий момент утонувшего ребенка продолжают искать. На месте работают водолазы и два судна на воздушной подушке. Помимо этого, спасатели начали использовать беспилотники для обследования территории, сообщил «Вестнику Сургутского района» руководитель Сургутского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО Роман Хрущев.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации города напоминает о соблюдении основных мер безопасности в целях недопущения несчастных случаев:

– Обеспечьте контроль за местонахождением и времяпровождением детей;

– Не допускайте нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых;

– Держитесь подальше от открытых участков воды;

– Не выходите на лед без крайней необходимости и в темное время суток;

– Не скатывайтесь с берегов на лед на санках и тюбингах;

– Не проверяйте прочность льда ударом ноги;

– При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами или проложенными тропами;

– Во время рыбной ловли не пробивайте много лунок на ограниченной площади.

Помните, что минимальная безопасная толщина льда для одного человека составляет семь сантиметров, для группы людей – 15 см.

Если вы стали свидетелем происшествия или заметили на льду ребенка, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

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