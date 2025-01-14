В Сургуте расследуют происшествие в речпорту, где под лед провалились дети

В Сургуте следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей 13 января в районе речного порта. Два ребенка провалились под лед, одного ребенка спасти не удалось. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По предварительным данным, двое детей гуляли возле реки и спустились к воде, где провалились под лед. Одного мальчика унесло течением. Для установления следственным путем всех обстоятельств и причин произошедшего следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело», − говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели проводят поисковые мероприятия.

Напоминаем, что жизни спасенного мальчика, который провалился под лед в Сургуте, ничего не угрожает. Его состояние ближе к удовлетворительному.