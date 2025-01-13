В девяти населенных пунктах Сургутского района оборудуют купели

На Крещение Господне в Сургутском районе организуют 14 купелей для традиционного омовения. Жители смогут окунуться в освященную воду в девяти населенных пунктах, передает ugra-news.ru.

Где будут оборудованы купели:

Лянтор: три купели, включая стационарную на ул. Таежной, 31/1, и две на р. Пим (ул. Озерная, С.Ш. 61.614341, В.Д. 72.149259);

три купели, включая стационарную на ул. Таежной, 31/1, и две на р. Пим (ул. Озерная, С.Ш. 61.614341, В.Д. 72.149259); Барсово: две купели на ул. Апрельской, 21а.

две купели на ул. Апрельской, 21а. Нижнесортымский: купель на р. Сортымка (С.Ш. 62.456350 В.Д.71.785748);

купель на р. Сортымка (С.Ш. 62.456350 В.Д.71.785748); Русскинская: купель на р. Тром-Аган (С.Ш. 62°09'34.0" В.Д.73°36'19.7");

купель на р. Тром-Аган (С.Ш. 62°09'34.0" В.Д.73°36'19.7"); Тундрино: протока Тундринская Курья (Ш. 61.226992 В.Д. 72.06014);

протока Тундринская Курья (Ш. 61.226992 В.Д. 72.06014); Белый Яр: ул. Лесная, 8/4;

ул. Лесная, 8/4; Федоровский: ул. Федорова, 8;

ул. Федорова, 8; Солнечный: ул. Строителей, 1/1;

ул. Строителей, 1/1; Сайгатина: две купели на ул. Центральной, 26;

две купели на ул. Центральной, 26; Ульт-Ягун: ул. Зеленая, 1/1.

Для безопасности православных у всех купелей будут дежурить спасатели, сотрудники Центра ГИМС и медики. На местах оборудуют зоны отдыха, где местные жители смогут согреться после погружения в прорубь.

Ежегодно участие в крещенских купаниях принимают от пяти до семи тысяч жителей района.