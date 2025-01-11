В микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш» в Сургуте достроили два образовательных учреждения

В Сургуте завершили строительство двух образовательных учреждений – детского сада на 300 мест в микрорайоне «Марьина гора» и начальной школы-детского сада в поселке «Голд Фиш». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своих соцсетях.

«Данные объекты были приобретены по программе «Сотрудничество», в бюджете автономного округа уже заложены средства на оснащение организаций необходимым оборудованием. Этим летом детские сады смогут принять своих первых воспитанников, а начальная школа начнет работу с нового учебного года», – написал он.

Также, губернатор округа поручил ответственным лицам ускорить поставку оборудования для детского сада в микрорайоне «Марьина гора», сообщила пресс-служба правительства Югры.

«Разрыв между вводом в эксплуатацию и фактическим запуском объекта должен быть минимальным. В идеале он вообще должен отсутствовать. Все оснащение уже должно быть готово. Задача – по всем проектам, которые реализуются, необходимо составить календарный план и проводить закупки и поставки параллельно с подрядными организациями», – сказал Руслан Кухарук.

Отметим, что здание начальной школы-детского сада в поселке «Голд Фиш» оборудовали спортивными, хореографическими и активными залами. Также на территории объекта расположен бассейн.