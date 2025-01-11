В Сургуте выполнили экстренное кесарево сечение и помогли малышу родиться

В Центр охраны материнства и детства Сургута поступила женщина на 40-й неделе беременности. У югорчанки наблюдались опасные осложнения для нее и для ребенка. Врачи выявили HELLP синдром, приводящий к острой печеночной недостаточности и разрыву печени, сообщила президент Центра Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«У пациентки печеночные ферменты превышали норму в десять раз, а тромбоциты упали до критических значений. <…> Незамедлительно борьбу за жизнь матери и ребенка начала мультидисциплинарная бригада в составе: врачей- акушер-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-трансфузиологов. Женщине в рамках предоперационной подготовки сделали переливание донорских тромбоцитов, это необходимо для стабилизации тромбоцитарного звена гемостаза, поскольку пациентке предстояло экстренное кесарево сечение», – написала она.

Операция прошла успешно и на свет появился мальчик весом в четыре килограмма.