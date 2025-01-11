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​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма

Вандалы испортили новогодние оформления на улицах Сургута

​В Сургуте на новогодних праздниках произошло четыре случая вандализма
Фото: Максим Слепов / vk.com

На новогодних праздниках в Сургуте зафиксировали четыре случая вандализма. Были повреждены световые фигуры, оборваны провода и гирлянды, говорится на сайте мэрии города.

«На Центральной площади был выдернут силовой провод у световой фигуры «Коньки». Кроме того, пострадал световой туннель на пешеходном мосту между набережной Ивана Кайдалова и парком «За Саймой». 7 января повторно пострадали от рук вандалов три световые арки в парке «За Саймой», там были перерезаны гирлянды. 9 января в сквере на улице 30 лет Победы повторно обесточили все световые фигуры, перерезали основный питающий кабель», – указали в сообщении.

Подрядчики Сургута оперативно устранили все зафиксированные факты вандализма.

Отметим, что за ущерб, нанесенный муниципальному имуществу, предусмотрена ответственность в рамках КоАП и Уголовного кодекса. За ущерб более пяти тысяч рублей вандалам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест на срок до трех месяцев.


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11 января в 12:32, просмотров: 1067, комментариев: 0
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