Оперативные службы Сургута предоставили безопасность горожанам в новогодние праздники

Праздничные новогодние дни в Сургуте прошли без серьезных происшествий. Об этом рассказали представители администрации города в ходе пресс-конференции.

«Со стороны администрации города осуществлялся постоянный контроль оперативной обстановки на территории Сургута. Все экстренные, коммунальные и дорожные службы работали в усиленном режиме в целях обеспечения безопасности жителей и поддержания условий для комфортного проведения праздничных дней», – указал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачёв.

Кроме того, в канун новогодних и рождественских праздников сотрудники городской мэрии совместно с Росгвардией и УМВД России по Сургуту провели комиссионные обследования 11 храмов на предмет антитеррористической защищенности.

«В целях обеспечения пропускного режима администрацией города было выставлено периметральное ограждение, стационарные рамки металлодетекторов и большегрузный транспорт. К обеспечению охраны общественного порядка привлекли 16 членов добровольных народных дружин и шесть казаков», – рассказал и.о. начальника управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов.

По его словам, более 3,5 тысяч сургутян посетили храмы в праздник Рождества Христова.