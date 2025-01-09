С 28 декабря по 8 января, в период повышенных новогодних нагрузок, безаварийную работу энергообъектов Сургута обеспечивали 11 оперативно-ремонтных бригад «Сургутских городских электрических сетей» (СГЭС).

«Центральная диспетчерская служба предприятия осуществляла круглосуточный мониторинг за работой электро-теплосетевого комплекса города. Социально-значимые учреждения были обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме», − прокомментировал и. о. главного инженера СГЭС Андрей Желещиков.

По данным ЦДС СГЭС некоторые управляющие компании не обеспечили электроснабжение жилых многоквартирных домов по двум питающим кабельным линиям. По одному вводу напряжение присутствовало, в жилых домах по пр. Набережный 16, ул. Кукуевицкого 12, 20, ул. Ленинградская.

Кратковременные технологические нарушения в сети из-за превышения мощности энергетики зафиксировали 2 января на нескольких улицах в дачном кооперативе Прибрежный. Специалисты СГЭС оперативно восстановили электроснабжение потребителей.

«Своевременная подготовка энергообъектов к осенне-зимнему периоду и ежегодная модернизация электро-теплосетевого комплекса позволили пройти новогодний максимум нагрузок без сбоев и инцидентов», − отметил Андрей Желещиков.

С 9 января энергетики СГЭС перешли на штатный режим работы.

Информацию предоставила пресс-служба ООО «СГЭС»