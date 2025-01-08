Сайт аэропорта Сургута взломали хакеры

Сегодня утром, 8 января, сайт сургутского аэропорта подвергся атаке хакеров. В настоящий момент его восстановили.

«В 7:10 произошла хакерская атака на хостинг наших партнеров, где размещен наш сайт www.airport-surgut.ru. С 8:00 по настоящее время сайт отключен, ведутся работы по восстановлению совместно с партнерами», – передали сообщение siapress.ru.

По информации местных СМИ, специалисты работали над устранением последствий кибератаки около шести часов.

Напоминаем номера телефонов справочной службы аэропорта, по которым круглосуточно можно получить актуальную информацию о статусе рейсов, а также по другим вопросам: +7(3462) 770 208, +7(3462) 230 254.