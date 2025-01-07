«Старый Сургут» подготовил рождественскую программу для всей семьи

Сегодня, 7 января, историко-культурный центр «Старый Сургут» подготовил праздничную программу для всей семьи. Посетителей ждут игровые программы, катание на собачьих упряжках, мастер-классы, экскурсии и другие активности.

Игровые программы на центральной площади:

16:00-17:00 — «Под сиянием рождественской звезды» (0+)

17:00-18:00 — «Снежные потехи» (0+)

18:00-19:00 — «Светлый праздник Рождество» (0+)

19:00-20:00 — «Территория волшебства» (0+)

Катание на собачьих упряжках:

С 16:00 до 19:00 на дорожке второй линии. Стоимость: 500 рублей за один круг.

Программа для всей семьи:

12:00 и 14:00 — «Новогодняя история варежки» (6+), стоимость 200 рублей

Место: Школа-музей имени А.С. Знаменского.

Театрализованная экскурсия «Никольская ярмарка»:

В 14:30 и 16:00 (по предварительной записи). Стоимость: 100 рублей для детей, 200 рублей для взрослых.

Мастер-классы:

13:00 и 15:00 — «Подсвечник „Волшебная варежка“» (6+), стоимость 200 рублей

Место: Школа-музей имени А.С. Знаменского.

Место: Школа-музей имени А.С. Знаменского. 13:00, 15:00 и 17:00 — «Херувим» (6+), декор из бусин и пряжи, стоимость 350 рублей

Место: Дом ремесел.

Место: Дом ремесел. 13:00, 15:00 и 17:00 — «Рождественский ангел» (6+), куклы из текстиля, стоимость 350 рублей. Место: Дом ремесел.

15:00 — «Волшебная капелька» (6+), работа с бисером, стоимость 400 рублей

Место: Дом коренных народов Севера.

Этнографические программы:

С 13:00 до 19:00 — «Северный очаг» (6+), посещение теплого чума, бесплатно. Место: Площадка у Дома коренных народов Севера.

С 16:00 до 17:00 — «Таежные забавы» (6+), бесплатно. Место: Площадка у Дома коренных народов Севера.

Каток:

С 10:00 до 22:00 (прокат до 21:00).

С 15:30 до 19:00 вход платный:

Детский билет — 50 рублей, взрослый — 100 рублей

Льготные категории граждан и дети до 3 лет — бесплатно (при наличии документа).

Дополнительная информация: 24-78-39.