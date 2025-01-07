Что будет на месте ДК «Строитель» в Сургуте, пока остается загадкой

На месте одного из старейших зданий Сургута − Дома культуры «Строитель» − остался пустырь. А ведь когда-то это был центр культурной жизни города. Здесь репетировали творческие коллективы, проходили концерты, праздники и мероприятия. За более чем полвека «Строитель» стал для многих сургутян вторым домом. Здесь занимались несколько поколений горожан: кто-то когда-то сам выступал на сцене ДК, а позже приводил сюда своих детей.

Однако в начале 2024 года здание признали аварийным, а коллективы были вынуждены переехать в бывший кинотеатр «Рубин». Решение о сносе приняли на основании обследования, показавшего, что конструктивные элементы здания представляют угрозу для людей.

Снос объекта на улице Сибирской, построенного в конце 1960-х годов, начался 4 декабря. В этот день горожане с грустью наблюдали за исчезновением части городской истории.

Что будет на месте «Строителя», пока неизвестно. Будущее участка определится после утверждения нового генерального плана. При этом проектная документация для реконструкции городского культурного центра уже готова, но сметная стоимость строительства все еще уточняется. Более того, новое здание ГКЦ необязательно появится на месте прежнего.

Тем временем творческая жизнь продолжает кипеть. Коллективы «Строителя» обустроились в новом помещении на улице Набережной, 56. Перемены не мешают артистам готовиться к будущим мероприятиям.

Кстати, Дом культуры «Строитель» с конца 1967 года располагался в здании на улице Сибирской. За все время эксплуатации капитальный ремонт проводился лишь однажды − в 1990-е. В последние годы здесь размещался Городской культурный центр.