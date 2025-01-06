Врачи Сургута прооперировали ребенка, проглотившего круглую батарейку

В Сургуте трехлетний ребенок проглотил круглую батарейку. Родители об этом не знали. Позже у мальчика началась сильная боль в животе и рвота. В домашних условиях приступы боли остановить не удалось, поэтому малыша доставили в Центр охраны материнства и детства, сообщила президент медучреждения Лариса Белоцерковцева в своих соцсетях.

«Малыш получил химический ожог пищевода третьей степени. Батарейку удалили хирурги. Они провели эндоскопическую операцию. Сейчас ребенок восстанавливается», – написала она.

По ее словам, с начала года более 120 детей обратились в педиатрические и детские хирургические отделения Центра охраны материнства и детства. Чаще всего малышам удаляли аппендикс, а также инородные тела из желудка, такие как магниты и батарейки.