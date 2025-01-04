16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  101,6797   EUR  106,1028  

Новости

Больше новостей
Введение дополнительной прогрессивной шкалы подоходного налога — это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутянам напомнили о соблюдении правил катании на тюбингах

Инструкция о соблюдении правил катании на тюбингах от управления ГО и ЧС администрации Сургута

​Сургутянам напомнили о соблюдении правил катании на тюбингах
Фото: freepik.com

Катание на «ватрушке» или тюбинге – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, этот вид отдыха один и из самых травмоопасных. В отличие от санок, тюбинг способен развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом он неуправляем и не оборудован тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Следует соблюдать простые правила безопасности:

  • кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся;
  • в процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга;
  • также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться;
  • опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило – садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам;
  • не кататься с обледенелых склонов и гор с трамплинами. Чем опасны трамплины? Сначала вы отлично разгонитесь, а потом тюбинг подбросит. Не факт, что первым на землю опустится «тюбинг», а не вы;
  • не катайтесь с горок вблизи деревьев, домов, заборов. Категорически запрещено кататься там, где внизу расположена проезжая часть;
  • не разрешайте детям одним кататься на ватрушках, при наборе скорости они становятся практически неуправляемыми, и ребенок может просто не успеть затормозить или выскочить в случае опасности;
  • категорически запрещено прикреплять тюбинги к автомобилям и снегоходам.

Соблюдайте эти правила, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных травм и повреждений.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 278, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югорчане заметили сближение Луны и Венеры // ФОТОФАКТ 452
  2. ​На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП 432
  3. ​Сургутянам напомнили о соблюдении правил катании на тюбингах 278
  4. ​За год в Югре отремонтировали 365 многоквартирных домов 253
  5. ​В ХМАО состоялся «забег обещаний» 232
  6. ​Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте 221
  7. ​За первые два дня 2025 года в больницы Югры обратились 677 человек с травмами 210
  8. ​О сургутских «Мадонне» и Биг-Бене написали в авторитетном архитектурном телеграм-канале 160
  9. ​4 января Солнце подошло на минимальное расстояние к Земле 135
  10. ​Как правильно закаляться зимой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 108
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 37076
  2. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 5715
  3. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 3094
  4. ​Мошенники придумали, как вытаскивать из людей деньги при помощи Telegram 2790
  5. ​Пока вы праздновали и спали, в России вступили в силу десятки важнейших изменений в законах. Вот их обзор 2401
  6. В Югре начали применять новую технологию утепления фасадов 1940
  7. Увы, не Сургут 1833
  8. ​Не будет больше этих ваших Land Cruiser’ов – какие машины не привезут в Россию из-за утильсбора 1805
  9. Flydubai временно отменила рейсы в Дубай из двух городов России 1535
  10. ​В Югре владельцы квартир в 2025 году будут за капремонт платить больше на 1,5 рубля с квадратного метра 1490
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 37076
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 10164
  3. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 6115
  4. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 5715
  5. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 5531
  6. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5384
  7. ​Какие законы ждут россиян в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4646
  8. ​Центр жизни 4623
  9. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 4195
  10. ​В Тюменской области продолжают строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры 3964

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика