Молодежное пространство «Куб» появится в Сургуте в 2025 году

В 2025 году в Сургуте появится современное молодежное пространство «Куб», предназначенное для разработки и проведения игр разных форматов. Инициаторами проекта стали молодые сургутяне, сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Дизайн интерьера и внутреннее оснащение молодежного пространства разработаны дизайнерской группой из числа студентов Сургутского государственного педагогического университета. Пространство будет оформлено в ярких цветах и укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью», – передают в источнике.

В «Кубе» можно будет создавать и проводить авторские, настольные и интеллектуальные игры, а также квесты и квизы.