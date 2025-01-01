​В Сургуте подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

В Сургуте определили победителей ежегодного конкурса на лучшее новогоднее оформление. В этом году творческое состязание проводилось в трёх номинациях: «Лучшее новогоднее оформление фасада», «Лучшее новогоднее оформление территории» и «Лучшая новогодняя ёлка».

На конкурс поступило более 60 заявок от объектов образования, культуры, спорта, ЖКХ, градообразующих предприятий и индивидуальных предпринимателей. Работы участников оценивала комиссия департамента архитектуры и градостроительства администрации города.

Победители конкурса:

В номинации «Лучшая новогодняя ёлка» первое место заняла ёлка ООО «Газпром трансгаз Сургут», установленная на улице Университетской, 1.

В категории «Лучшее новогоднее оформление фасада» победителем стала индивидуальный предприниматель Вероника Котешова, чья работа украшает здание по адресу улица Ивана Захарова, 17.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление территории» лидером стал историко-культурный центр «Старый Сургут».

По словам ведущего специалиста отдела архитектуры и художественного оформления департамента архитектуры и градостроительства Елены Ковтун, конкурс проводится для создания праздничной атмосферы в городе и привлечения сургутян к оформлению своих объектов. «Заявки принимались до 13 декабря, приняли участие более 60 человек. При оценке работ учитывалось использование фирменной атрибутики при оформлении новогодних объектов, индивидуальные дизайнерские и художественные решения, а также выразительные цветовые и световые приёмы. Целью конкурса является создание праздничной атмосферы в городе с привлечением сургутян. Выражаем благодарность каждому участнику за инициативу и активное участие»», — подчеркнула она.

Особое внимание привлекло оформление территории историко-культурного центра «Старый Сургут». Его композиции объединила тема семейных традиций. Как рассказала директор центра Елена Галеева, жителям и гостям города предложили множество фотозон, ледовые и световые инсталляции, посвящённые зимним забавам, украшению ёлок и новогодним персонажам.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится в январе в администрации города.