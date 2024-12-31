​В Лянторе оказали поддержку семьям, пострадавшим от пожара

В канун Нового года семьи жителей Лянтора, пострадавших от пожара в многоквартирном доме, навестили волонтеры и представители местной и районной администрации. Глава Лянтора Алексей Луценко лично передал продовольственные наборы и новогодние подарки детям.

Семьи погорельцев не остаются без поддержки. Решение вопросов помощи находится на особом контроле губернатора Югры Руслана Кухарука и главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

Для пострадавших предусмотрена материальная помощь из бюджета поселения и Сургутского района. Компенсация за аренду жилья предоставляется на один год, а для льготных категорий — на три года. Дополнительно выплаты будут осуществляться через Агентство социального благополучия населения Югры.

Напомним, что 30 декабря в Лянторе произошло возгорание аварийного деревянного дома. Пожарные эвакуировали девять человек, находившихся в здании на момент пожара. Возгорание удалось быстро ликвидировать. Пострадавшие размещены в маневренном жилом фонде, а некоторые предпочли остаться у родственников.

Для восстановления сгоревших документов в Лянторе организована ускоренная процедура. Справки о поврежденных квартирах, которые необходимы для получения выплат и компенсаций, будут выдаваться в течение нескольких дней, вместо стандартных 30. По всем вопросам жители могут обратиться в местную службу защиты населения по телефону 8 (34638) 60-060.