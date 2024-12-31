Из Сургута и Сургутского района на военную службу отправились 500 молодых людей

31 декабря завершается осенний призыв на военную службу, который стартовал 1 октября. За эти месяцы около 500 жителей Сургута и Сургутского района были призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Как сообщили в администрации города, новобранцы успешно прошли призывную комиссию и отправились на окружной сборный пункт, где им проводились занятия по военной подготовке, обучали строевому движению и тактике.

После завершения подготовки молодые люди были направлены в свои воинские части, где продолжат службу.

«Призыв прошел в соответствии с законодательством. Все отправки состоялись без срывов. Как обычно, наши ребята служат во всех родах войск Вооруженных сил Российской Федерации и осваивают военно-учетные специальности», — отметил военный комиссар города Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.