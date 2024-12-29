Читатель siapress.ru рассказал о тройном списании денег за проезд на автобусе в Сургуте

Жительница Сургута в телеграм-канале siapress.ru рассказала о проблеме с оплатой проезда в общественном транспорте. По ее словам, при попытке оплатить поездку картой терминал трижды отказал, и ей пришлось рассчитаться наличными. Однако спустя два часа с ее банковского счета списали средства за три поездки.

«Пыталась оплатить проезд картой (дважды прикладывала), было отказано, попробовала другой картой – тоже отказ. Оплатила наличными водителю. Через два часа после поездки деньги списали за три поездки», – делится сургутянка.

Попытки обратиться к перевозчику за разъяснениями оказались безуспешными. По словам местной жительницы, они «не будут заниматься такой мелочью».