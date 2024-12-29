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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря в 14:55
    1113 0
  • Крыльцо мэрии Сургута снова открыто для горожан // ВИДЕОФАКТ

    Крыльцо мэрии Сургута снова открыто для горожан // ВИДЕОФАКТ

    Сегодня в 15:40
    120 0
  • Flydubai временно отменила рейсы в Дубай из двух городов России

    Flydubai временно отменила рейсы в Дубай из двух городов России

    Сегодня в 14:00
    274 0 
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В Сургуте пассажирке трижды списали деньги за проезд на автобусе

Читатель siapress.ru рассказал о тройном списании денег за проезд на автобусе в Сургуте

В Сургуте пассажирке трижды списали деньги за проезд на автобусе
Фото: siapress.ru

Жительница Сургута в телеграм-канале siapress.ru рассказала о проблеме с оплатой проезда в общественном транспорте. По ее словам, при попытке оплатить поездку картой терминал трижды отказал, и ей пришлось рассчитаться наличными. Однако спустя два часа с ее банковского счета списали средства за три поездки.

«Пыталась оплатить проезд картой (дважды прикладывала), было отказано, попробовала другой картой – тоже отказ. Оплатила наличными водителю. Через два часа после поездки деньги списали за три поездки», – делится сургутянка.

Попытки обратиться к перевозчику за разъяснениями оказались безуспешными. По словам местной жительницы, они «не будут заниматься такой мелочью».


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Сегодня в 10:51, просмотров: 320, комментариев: 0
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