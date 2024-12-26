Власти Сургута вручили 25 сиротам ключи от их квартир

Вчера, 25 декабря, 25 сургутян из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили ключи от собственных квартир. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«Утром вручил ключи от собственных квартир 25 молодым людям и девушкам из категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Это государственное обязательство, которое мы свято соблюдаем в регионе и Сургуте. Наша молодежь – будущее государства. Квартиры детям за счет окружного бюджета. С удовольствием передал ребятам вместе с ключами поздравления Губернатора Югры Руслана Кухарука», ‒ написал мэр.

До конца 2024 года Сургут получит от округа и передаст сиротам 98 жилых помещений в новых домах. Во всех квартирах сделана чистовая отделка. Кроме того, застройщик подготовил ребятам подарок ‒ набор самой необходимой мебели.

В 2022 и 2023 году дети-сироты из Сургута, достигшие совершеннолетия, получили ключи от 385 квартир.