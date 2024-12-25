Сургутянин предстанет перед судом за убийство собутыльника

Следственный комитет РФ Югры завершил расследование уголовного дела против жителя Сургута – его обвиняют в убийстве собутыльника. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО.

«По данным следствия, 4 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе ссоры с приятелем, возникшей при совместном употреблении спиртного, нанес гостю 4 удара ножом в область груди и поясничной области. После этого оба мужчины легли спать. Утром обвиняемый обнаружил гостя без признаков жизни. Осознав содеянное, мужчина сообщил о случившемся по телефону своему сыну, который вызвал сотрудников полиции», – передают в источнике.

Материалы уголовного дела переданы в суд.