В Сургуте заработала современная котельная № 7

В Сургуте запустили современную котельную № 7, которая заменит устаревший объект, построенный 47 лет назад. Новый энергообъект, расположенный в Северной части города, станет важным элементом системы теплоснабжения, обеспечивая ресурсом промышленные зоны и лечебно-исправительное учреждение.

Строительство на улице Индустриальной стартовало в октябре 2023 года в рамках инвестиционной программы СГМУП «Городские тепловые сети». Котельная обладает мощностью в 10 мегаватт и практически полностью оснащена оборудованием российского производства, что подчеркивает успехи в сфере импортозамещения. Благодаря современным технологиям и автоматизированным системам, набазе котельной есть возможность управлять и следить за параметрами двух других объектов – котельных №9 и №21, отвечающих за теплоснабжение поселка Звездный и Северного промышленного района.

На реализацию проекта направили более 208 млн рублей. Основная часть средств (80%) была выделена ППК «Фонд развития территорий», остальные 20% – средства СГМУП «ГТС».

Максим Слепов подчеркнул важность запуска котельной № 7 для инфраструктуры города. По его словам, это событие стало большим шагом вперед в развитии энергосистемы. Он отметил, что старая котельная, построенная почти 50 лет назад, долго и верно служила городу, но ее замена была необходима.

«В этом году мы отмечаем 45 лет Тюменской энергосистемы. «Городские тепловые сети» в канун своего профессионального праздника подготовили для сургутян такой подарок − мы вводим в эксплуатацию усовершенствованную, современную, автоматизированную котельную, которая будет обеспечивать теплом Северный промышленный район города. Прежняя котельная отработала свое и давно нуждалась в обновлении. Новая во многом превосходит ее по характеристикам. Здесь установлено современное оборудование, 90% которого произведено в России. Это пример того, как мы можем укреплять независимость от иностранных поставщиков, одновременно повышая надежность системы», – отметил Максим Слепов.

Директор предприятия Василий Юркин рассказал о значимости новой котельной и ее технических особенностях. Он отметил, что это не просто обновление, а комплексное решение, которое позволит значительно повысить эффективность системы теплоснабжения.

«Мы приурочили открытие этой котельной ко Дню энергетика, и это событие особенно значимо для нас. Этот объект представляет собой комплекс современных технологий. Автоматизация позволяет управлять не только этой котельной, но и двумя другими. При этом, штат персонала увеличивать не нужно, так как объект обладает высокой степенью автоматизации всех технологических процессов», – подчеркнул Василий Юркин.

Директор СГМУП «ГТС» также поделился планами на будущее. «Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах строительство котельной №28 в поселке Юность взамен устаревшей, а также, возможно, котельной №4 в центре города. Такие проекты – это вклад в будущее Сургута, и мы готовы решать любые задачи, чтобы сделать наш город еще комфортнее», – отметил он.

Депутат Думы Сургута Богдан Гужва добавил: «Не может быть лучше подарка для теплоэнергетиков и жителей города, чем открытие современной котельной. Прошлый объект давно требовал замены. Новая котельная – это безопасность и надежность в условиях нашего климата».

Кульминацией церемонии открытия энергообъекта стало торжественное нажатие кнопки запуска. Максим Слепов, Василий Юркин и Богдан Гужва совместно активировали работу новой котельной, что символизировало важность командной работы в реализации масштабных проектов.