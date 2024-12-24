В Сургуте пьяного водителя автобуса отстранили от работы

В Сургуте водитель автобуса №47 вышел на линию в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции «СургутИнформ-ТВ».

22 декабря в УМВД поступил сигнал о неадекватном поведении водителя пассажирского транспорта. На остановках он то не открывал двери, то беспорядочно открывал и закрывал их при посадке и высадке пассажиров.

Находившиеся в салоне сургутяне решили, что водителю стало плохо, и вызвали скорую помощь. Вместе с медиками на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили, что мужчина управлял автобусом в нетрезвом виде.

Водителя привлекли к ответственности. В транспортной компании «СПОПАТ» заявили, что его уже отстранили от работы. Сейчас решается вопрос о его увольнении.

«Утром водитель прошел предрейсовый осмотр, который показал, что он трезв. Употребил, как потом выяснилось, уже в пути. Это взрослый водитель, работает с 2015 года и ни разу не был замечен в употреблении. Работники проходят осмотры утром и после смены», − пояснил Muksun.fm директор предприятия Александр Попов.

Напоминаем, ранее глава Сургута прокомментировал ситуацию с общественными автобусами.