На остановке «Кинотеатр «Аврора» в Сургуте установили новый информационный стенд

Информационный стенд на автобусной остановке «Кинотеатр «Аврора» в Сургуте стал выглядит по-новому. Фотографией табличек поделилась местная жительница с СургутИнформ-ТВ.

«На нашей остановке «Аврора» (в сторону ул. Дзержинского) повесили информационные табло с подробным описанием всех здешних маршрутов. Это очень удобно, особенно кто плохо в движении автобусов разбирается», − говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией сургутяне поделились мнениями о новых стендах. В частности, некоторые из них просят установить такие таблички и на других остановках города. Другие же переживают, что вандалы уже скоро разрисуют их.

Редакция siapress.ruнаправила запрос в мэрию Сургута, чтобы узнать, на каких остановках планируют установить новые информационные стенды.