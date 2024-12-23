За минувшие выходные на дорогах ХМАО скончались два человека

Накануне, 22 декабря, в Сургуте автомобиль врезался в опору уличного освещения. Водитель и четверо пассажиров получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 05:35 на улице Югорский тракт, 30-летний водитель «Mercedes», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения», − говорится в сообщении.

Всего за минувшие выходные в ХМАО зарегистрировали пять ДТП, в которых два человека погибли, 12 − получили травмы.

Ранее на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в аварии скончались две сургутянки.