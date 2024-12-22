В Сургутском районе состоялась «Битва на Оби»

В Сургутском районе продолжается турнир по боевым единоборствам «Битва на Оби», организованный администрацией муниципалитета. Соревнования проходят в поселке Солнечном на базе Центра спортивной подготовки «Атлант». Турнир собрал около тысячи зрителей и 20 спортсменов, выступающих в различных дисциплинах. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой.

Специальными гостями мероприятия стали чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, а также олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков.

В рамках турнира запланировано десять ярких поединков. Спортсмены борются за место в резерве кандидатов сборной команды Югры от Сургутского района и право участвовать в чемпионатах и Кубках России.

Боевыми искусствами в Сургутском районе занимаются более трех тысяч человек под руководством 30 тренеров. Районные спортсмены ежегодно становятся победителями российских и международных соревнований. Всего спортом систематически занимаются 94,5 тысячи жителей района.