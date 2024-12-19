Путин ответил на вопрос сургутянки о пособиях для семей с детьми

Во время подведения итогов года Владимир Путин прокомментировал обращение матери пятерых детей из Сургута, один из которых является ребенком с инвалидностью. Местная жительница спросила, почему учитывается пенсия по инвалидности ребенка, а также НДФЛ, который семья фактически не получает. Она также привела пример отказа в пособии из-за превышения порога дохода на 78 рублей.

«Здесь попрошу соцзащиту подумать, но самое главное, что и по другим причинам может возникать та проблема, о которой вы сказали. Это чисто формальный подход, и мы долго думали, как избежать такой ситуации. В принципе решение принято. Мы должны учитывать эти ситуации и возвращать семь процентов от уплаченных вашей семьей налогов. Мы посмотрим, как это получится», − подчеркнул Владимир Путин.

Напоминаем, с 2026 года семьи с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточного минимума, получат возможность вернуть семь процентов из 13 процентов уплаченного за год НДФЛ.