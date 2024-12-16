В Думе Сургута оценили дополнительные расходы на содержание бездомных животных

На заседании комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города депутаты Думы Сургута рассмотрели вопросы, связанные с изменениями в обращении с бездомными животными. Заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин сообщил о последствиях нового закона, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Этот документ вводит запрет на выпуск животных без владельцев обратно в среду обитания. Ранее такая практика применялась к чипированным собакам, не проявляющим немотивированной агрессии.

Разумеется, что эти изменения приведут к увеличению расходов местного бюджета. На содержание животных в 2025 году понадобится дополнительно шесть миллионов рублей. При этом, суточное содержание одной собаки обходится городу в 200 рублей.

В общей сложности, на программу обращения с бездомными животными в следующем году выделено 65 миллионов рублей. Это значительно больше, чем в предыдущие годы: в 2023 году сумма составляла 53 миллиона рублей, а в 2024 − 58 миллионов.

На настоящий момент за счет городских средств содержится 750 животных, а в период с 2022 по 2024 годы на улицы было выпущено 182 собаки. Большинство из них, скорее всего, придется вновь отловить и содержать, отметил Вячеслав Адушкин.

«Внесение предлагаемых изменений в решение Думы города требует дополнительное финансирование из местного бюджета мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, поскольку все животные должны будут содержаться пожизненно до их естественной смерти вне зависимости от признания их неагрессивными и ранее отпускаемых на прежние места обитания. При этом за счет окружной субвенции предусматривается содержание животных только в течение шести месяцев. В дальнейшем, в соответствии с законодательством животные без владельцев должны быть приняты в муниципальную собственность и содержаться как муниципальное имущество за счет средств местного бюджета», − говорится в пояснительной записке проекта.

Вместе с тем, в Сургуте до сих пор не готов приют. По словам Адушкина, городские власти не рассматривают строительство этого объекта в 2025 году.

«Нет решения, пока на аутсорсе. Мы хотим дождаться, когда официально выйдет порядок по разработке пункта временному содержанию этих животных, и посмотреть, какие к нему предъявляются требования. И дальше уже определяться с наполнением», − ответил на вопрос депутатов о целесообразности строительства муниципального объекта Адушкин.

Напоминаем, в Сургуте планировали построить приют для бездомных животных, в котором будет находится операционный блок, вольеры, карантинную зону, изолятор и площадки для выгула. Он рассчитан на 900 собак и 100 кошек.