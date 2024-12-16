Сургутский суд признал экс-директора строительной компании виновным в использовании поддельного диплома

Сургутский районный суд признал виновным бывшего директора ООО «Сургутская строительная лаборатория» в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сургутского района.

«Судом установлено, что подсудимый приобрел заведомо подложный диплом о высшем образовании. На основании указанного подложного диплома он был включен в национальный реестр специалистов в области строительства, что позволило ему проводить экспертизы и давать экспертные заключения в области организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства», – передают в источнике.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы.