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​СК РФ займется делом о расправе над собакой в Сургуте

Бастрыкин взял на контроль дело живодера в Сургуте

​СК РФ займется делом о расправе над собакой в Сургуте
Фото: СУ СКР по ХМАО / vk.com

Следственный комитет Югры займется расследованием жестокой расправы над собакой в Сургуте. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в декабре текущего года мигрант из Узбекистана беспричинно избил собаку жительницы города Сургута. Несмотря на оказанную ветеринарную помощь, животное скончалось. СУ СК России по Югре инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в свое производство», ‒ указали в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее мы писали о том, что в Сургуте живодер избил собаку трубой, а затем добил лопатой.


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Сегодня в 13:31, просмотров: 204, комментариев: 0
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