Для юных сургутян открыли новое творческое пространство

В Сургуте открыли новое творческое пространство для детей и молодежи «Арт.Точку». Оно расположилось на базе молодежно-подросткового клуба «Горизонт» МБУ «Вариант», говорится на сайте администрации города.

«Такие стандарты молодежных клубов ‒ это реальность, которой нужно соответствовать. Если говорить о «Варианте», он на днях отметил свое 25-летие. Изыскивались возможности, помещения, в которых можно было заниматься молодежи. Пришло время изменений в этой системе. Решения, которые применимы здесь, например, беззвучная дискотека, это то, когда ты занимаешься, но не беспокоишь соседей. Ради таких активностей и существуют такие пространства. Локации, которые здесь подготовлены, приспособлены для разных видов творчества и дают возможность попробовать себя в чем-либо. Создавать такие пространства ‒ это вектор наших задач на перспективу», – оценил новое помещение заместитель главы Сургута Виталий Малыхин.

Пространство реализовали благодаря механизму инициативного бюджетирования. На него выделили чуть более десяти млн рублей, куда вошли ремонт и оснащение помещения.

Дизайн объекта разработала инициативная группа студентов кафедры социально-художественного образования СурГПУ. Ребята создали чертежи мебели, расписали стены и определили цветовые решения.