Лихач устроил аварию, скрываясь от полиции в Сургуте

Ночью в воскресенье, 15 декабря, на улице Маяковского в Сургуте экипаж ППС заметил лихача на праворульной иномарке. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться, сообщает «К-ИНФОРМ» в группе во «ВКонтакте».

На пересечении улицы Маяковского с Университетской он не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и попытался сбежать.

«Инспекторы патрульно-постовой службы догнали его, надели наручники и передали прибывшему наряду ДПС. У задержанного имелись признаки опьянения», – передают в источнике.

Лихачу грозит административная ответственность.