​ Большинство сургутян проведут Новый год дома

Большинство сургутян встретят Новый год в семейном кругу в домашней обстановке. Лишь восемь процентов респондентов сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе, показал опрос сервиса SuperJob.

«3% отправятся в путешествие по России, а 2% – на дачу или в деревню. В гости планирует сходить лишь 1% участников опроса. Еще 4% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах, например, за границей, в кафе или ресторане, кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то – в гостинице или доме отдыха, другие – на берегу моря», – говорится в результатах опроса.

Среди тех, кто проведет первую ночь 2025 года на служебном посту – инженеры и рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи и младший медицинский персонал, охранники, представители аварийно-спасательных служб.