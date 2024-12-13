Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина открыт для горожан

В Сургуте завершилось строительство нового сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Срок реализации объекта – два года. По прошлому году у нас выполнение работ было в части инженерных коммуникаций. Также была выполнена подготовка фундаментов под малые архитектурные формы, под будущий амфитеатр. А в этом году мы приступили к укладке тротуарной плитки, к установке малых архитектурных форм и освещения. За два года объект реализован полностью – здесь мы завершили работу», – отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Он также дополнил, работы задержались на две недели из-за внесения изменений в проект, направленных на улучшение объекта. Вместе с тем, изначально сдать сквер планировали к концу октября.

«В процессе реализации проекта мы вносили изменения, чтобы улучшить его характеристики. Например, добавили четыре шестиметровые мачты освещения на амфитеатре, так как ближе к завершению стало ясно, что света недостаточно для уюта. Также на территории появились деревянные настилы и дополнительные лавочки протяженностью около 61 метра, которые изначально не были предусмотрены проектом», – рассказал Андрей Арменчу.

Компания «Строительные технологии» столкнулась с рядом сложностей – самой трудной частью стал амфитеатр.

«В сквере самым сложным объектом стал амфитеатр из-за сложной конструкции. В ходе работ возникали некоторые недочеты, которые требовалось исправить. Мы вносили изменения, советовались и работали совместно, чтобы довести все до ума. В итоге получилось красиво и качественно», – подчеркнул представитель подрядчика Владимир Федоришин.

По его словам, на объекте ежедневно работали 25-30 человек.

Отметим, что у подрядчика есть гарантийные обязательства на пять лет, включая устранение возможных дефектов и последствий вандализма.

Сквер уже открыт для посещения, а его площадка подходит для проведения мероприятий, концертов и встреч. Общая стоимость строительства составила около 50 миллионов рублей.

Напоминаем, новоиспеченный сквер и еще 33 локации украсят в Сургуте к Новому Году.