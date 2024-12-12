В Сургуте мужчина пытался украсть одежду и белье из бутика

Сургутские полицейские задержали 37-летнего мужчину, который пытался украсть одежду в одном из торговых центров города. Об этом сообщает СургутИнформТВ.

По данным следствия, минувшим летом злоумышленник попытался вынести из магазина нижнее белье, джинсы, брюки, футболку, лонгслив и обувь. Его остановил охранник, который вызвал полицию. Мужчина признался, что хотел впечатлить девушку своим стилем, но денег на покупку вещей у него не было.

Уголовное дело направили суд, воришке грозит до двух лет лишения свободы.