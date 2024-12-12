Жителя Сургута отправили в колонию за убийство собутыльника

В Сургуте местного жителя приговорили к восьми годам строгого режима за убийство приятеля. Конфликт произошел в апреле 2024 года, когда два знакомых распивали алкоголь на кухне. Во время разговора один из мужчин вспомнил старую обиду – заявление в полицию о краже телефона, написанное на него собутыльником. Об этом сообщает NEFT.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Мужчины схватились за нож, и в ходе борьбы один из них нанес другому смертельные ранения. На теле погибшего обнаружили более 55 ранений.

«После стычки сургутянин пытался зажать полотенцем раны и звал скорую. Потерпевший скончался на месте», – передают в источнике.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет и десяти дней лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал выплатить матери погибшего компенсацию в размере 600 тысяч рублей.