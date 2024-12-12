Ежедневно дороги от снега в Сургуте очищают 120 единиц техники

С начала зимнего сезона в Сургуте ежедневно работают около 120 единиц снегоуборочной техники. В этом году улицы города приводят в порядок дорожные службы семи организаций. Самый крупный подрядчик ‒ СГМУП «ДорРемТех», говорится на сайте городской мэрии.

СГМУП «ДорРемТех» приводит в порядок 4 340 тыс. кв. м. городских дорог, включая проезжую часть, стоянки, обочины и проезды к жилым домам в поселках. Из этого объема почти 43% обслуживается силами самого предприятия, без привлечения субподрядчиков.

У СГМУП «ДорРемТех» для очистки снега предусмотрены самосвалы, тракторы, погрузчики, комбинированные машины и грейдеры.

«У нас достаточно техники и мы справляемся с уборкой. В первую очередь, очищаем центр города, так как там наибольший трафик, а затем переходим к другим районам. Если начинается сильный снегопад, в течение суток очищаем весь город. Мастера предприятий постоянно находятся на объектах, контролируя процесс днем и ночью. Мы стремимся завершить уборку до восьми утра, однако некоторые жители считают, что работать ночью нежелательно, хотя утром хотят видеть чистый двор. Днем наша техника мешает тем, кто едет на обед, а вечером – водителям в часы пик. Да, мы создаем определенные неудобства, но просим жителей города относиться к этому с пониманием», – поделился директор СГМУП «ДорРемТех» Сергей Зенухин.

Ежедневно подрядчик вывозит более трех тыс. кубометров снежных масс на собственный полигон. Для обеспечения безопасности на дорогах и предотвращения образования гололеда предприятие заготовило 11 600 тонн песко-соляной смеси.