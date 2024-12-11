В Сургуте врачи провели шесть часов за операцией, чтобы сохранить конечность пациента

Врачи Сургутской окружной клинической больницы впервые в России применили ультразвуковую методику EKOS и спасли пациента от ампутации ноги. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

59-летнего пациента госпитализировали с диагнозом острая ишемия правой ноги, была угроза ампутации конечности. Обследование выявило тромбоз правой подвздошной артерии, общей бедренной артерии и бедренно-подколенного шунта.

«Мультидисциплинарная команда врачей Сургутской ОКБ – сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги – приняла решение использовать новейшую технологию EKOS, которая сочетает инфузионный и ультразвуковой катетеры для направленного разрушения тромбов», – передают в источнике.

Процедура длилась шесть часов, после чего ангиография подтвердила полное восстановление кровотока.

«Результат – сохраненная конечность пациента и возможность продолжить полноценную жизнь», – дополнили в пресс-службе.

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