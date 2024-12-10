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В Сургуте мошенники инсценировали аварии ради страховых выплат

В Сургуте группа аферистов организовывала подставные ДТП

В Сургуте мошенники инсценировали аварии ради страховых выплат
Фото: Прокуратура Югры

13 участников мошеннической схемы инсценировали аварии на улицах Сургута, чтобы получить страховые выплаты. Они не смогли обжаловать приговор и теперь отправятся в колонию, сообщает прокуратура Югры.

«Судом установлено, что с сентября 2016 г. по октябрь 2018 г. подсудимые, используя заранее приисканные транспортные средства, осуществляли инсценировки дорожно-транспортных происшествий на дорогах г. Сургута с участием автомобилей различных марок и незаконно получали страховые выплаты», – передают в источнике.

Кроме того, некоторые фигуранты расплачивались поддельными купюрами в разных городах.

Суд первой инстанции назначил им наказания от двух до семи лет лишения свободы. Осужденные подали апелляцию, но суд ХМАО оставил приговор без изменений.


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10 декабря в 15:04, просмотров: 796, комментариев: 0
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