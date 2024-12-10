В Минтруде РФ отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков

Опыт Сургутского района по трудоустройству подростков отметили на всероссийском конкурсе Минтруда. Районный молодежный центр занял второе место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

«В среднем, за год Районный молодежный центр устраивает на работу порядка 1,8 тысячи подростков. Всего с 2000 по 2024 год Сургутским районом были трудоустроены более 39 тысяч ребят по различным специальностям: от рабочего по благоустройству до помощника архивариуса», ‒ написал он.

Представила концепцию другим участникам и получила диплом за второе место заместитель директора РМЦ Екатерина Закирова.

Среди популярных направлений у детей в РМЦ: вожатское дело, делопроизводство, костюмер, кастомайзер (художник-дизайнер, специалист по переделке одежды) и копирайтер. Трудоустраивают подростков не только на летних каникулах, но и в течение всего года.