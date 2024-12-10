При ДТП в Сургуте пострадал водитель

Вчера, 9 ноября, в Сургуте столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель «Toyota», выезжая из жилой зоны, не уступил дорогу автомобилю «Opel» и столкнулся с ним, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«9 декабря около 12:55 в городе Сургут, 40-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при выезде из жилой зоны, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Opel», под управлением 26-летней девушки», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель «Opel» получила травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.