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​Сургутская недостроенная школа уже вошла в число лучших проектов России

Проект школы в 20А микрорайоне Сургута вошел в число финалистов конкурса «МАРТ»

​Сургутская недостроенная школа уже вошла в число лучших проектов России
Фото: администрация Сургута

Проект сургутской школы на 1 500 мест в 20А микрорайоне вошел в число финалистов престижного федерального конкурса объектов социальной инфраструктуры «МАРТ». Торжественное награждение прошло 5 декабря в Москве, где были представлены 47 проектов из 25 регионов России, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Школа, строящаяся по концессионному соглашению с ООО «ШКОЛА», уже готова на 37%. Этот объект возводится в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Строительство» и федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Для реализации привлечены средства федерального бюджета.

Будущая школа отвечает всем современным требованиям: в ней появятся лингафонные кабинеты, лаборатории для занятий физикой, химией, астрономией и биологией. Учебное заведение будет оснащено 25-метровым бассейном, хореографическим залом, зонами для лечебной физкультуры, мультимедийными классами, компьютерными и читальными залами. Для маломобильных учеников предусмотрена безбарьерная среда.

Напомним, что строительство началось осенью 2023 года. Открытие школы запланировано на начало 2025 года, после получения лицензии на образовательную деятельность.

Конкурс «МАРТ», организованный Комитетом Государственной думы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, Негосударственным институтом развития «ТРАНСПРОЕКТ», а также рядом других организаций, выявляет лучшие практики создания социальной инфраструктуры. Сургутская школа оказалась в числе лучших благодаря использованию модели государственно-частного партнерства и современному подходу к организации образовательной среды.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 154, комментариев: 0
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    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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    }
  }
}
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