В лидеры рейтинга прозрачности закупок попал Сургут

На втором месте в Национальном рейтинге прозрачности закупок в 2024 году оказался Сургут. Уже 11 лет подряд город удерживает позиции в наивысшей оценке рейтинга – «Гарантированная прозрачность», сообщила городская мэрия в своих соцсетях.

«В этом году по итогам комплексного экономического и правового анализа Сургут набрал 6 018 баллов, став вторым среди 87 крупнейших муниципальных образований. С незначительным отрывом лидировал Южно-Сахалинск (6 050 баллов)», – указали в сообщении.

Торжественное награждение лидеров состоялось 5 декабря в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что Сургутский район в третий раз попал в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок.