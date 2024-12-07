На третьем инклюзивном балу в Сургуте поучаствовали 13 пар

В Сургуте состоялся третий Открытый городской инклюзивный бал. 26 участников с различными ограничениями жизнедеятельности и без станцевали в зале научной библиотеки СурГУ, сообщает администрация города.

«Событие, которое вот уже в третий раз собирает увлеченных людей на этой замечательной площадке – Открытый городской инклюзивный бал. В первую очередь, конечно, хочется сказать слова признательности и глубокого уважения участникам бала, потому что именно вы своим примером показываете, что талант, помноженный на трудолюбие, позволяет достичь успеха и преодолеть любые жизненные обстоятельства. За красотой классического танца стоит красота душевная, и я рад возможности для всех присутствующих эту красоту узреть», – отметил председатель комитета культуры администрации города Антон Акулов.

На балу 13 пар исполнили классические танцы: вальс и менуэт, и необычные – блюз пинг. Помимо танцевальных номеров, гости насладились выступлениями творческих коллективов Городского культурного центра.

В завершении инклюзивного бала избрали «Короля» и «Королеву» вечера. Ими стали Евгений Трофимов и Татьяна Горбенко.